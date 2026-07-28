Москва28 июл Вести.Благодаря большому количеству школьников, улучшивших свои результаты при пересдачах ЕГЭ, сейчас идет обсуждение вопроса о повышении конкурса на бюджетные места в вузах. Об этом ИС "Вести" рассказал проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Сергей Косарецкий.

Он отметил, что пересдача экзамена является источником дополнительного стресса, но она дает возможность учащемуся улучшить результат.

Но, безусловно, хочется большего, хочется, чтобы эта дорожка разворачивалась бы еще более комфортно… Стресса хватает, и какие аргументы обычно звучат против того, чтобы зачитывался лучший из результатов: то, что это превратится в своего рода лотерею, да? Ребята будут сдавать, участвовать в этом случае и потом выбирать лучшее, никаких рисков. Это будет рост действительно на саму систему сказал Косарецкий

Отвечая на вопрос ведущей, проректор отметил, что "золотую середину" количества баллов, допустимых для пересдачи ЕГЭ, еще предстоит определить.

Когда мы говорим о 98-99 баллах, то мы понимаем, что человек справился с этим вызовом. И дальше уже, ну, конечно, улучшать хотелось бы для каждого, но все-таки. Просто поступишь. Если баллы относительно низкие, минимум сдан, но ясно, что за этим стоит, скорее всего, стресс. И для того, чтобы ребенок смог выбрать вариант лучший, нужно дать ему [возможность]… Да, рассуждая про это, я, конечно, понимаю, что определить здесь вариант вот этого отсечения. А на каких баллах? добавил Косарецкий

Ранее проректор заявлял, что несмотря на результаты ЕГЭ в приоритете всегда остается благополучие учащегося. По его мнению, именно благодаря такому подходу в последние годы ситуация с ЕГЭ выглядит более благополучно.