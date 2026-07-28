В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ Депутат Авксентьева: при пересдаче ЕГЭ нужно засчитывать лучший результат

Москва28 июл Вести.При пересдаче ЕГЭ нужно засчитывать лучший результат. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Сардана Авксентьева.

По ее словам, инициатива партии "Новые люди" о пересдаче ЕГЭ без потери года, была поддержана правительством и уже работает.

Мы идем дальше и теперь будем добиваться того, чтобы засчитывался лучший результат у ребенка, потому что иногда он сдает хуже сказала она

Ранее проректор МГППУ Сергей Косарецкий заявил, что благодаря большому количеству школьников, улучшивших свои результаты при пересдачах ЕГЭ, сейчас идет обсуждение вопроса о повышении конкурса на бюджетные места в вузах.