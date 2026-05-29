Раскрыты проверенные лайфхаки для успешной сдачи ЕГЭ, которые точно помогут Эксперт по поступлению в вузы Слотина дала рекомендации по сдаче ЕГЭ

Москва29 мая Вести.Эксперт по поступлению в российские ВУЗы Анастасия Слотина в беседе с ИС "Вести" дала рекомендации выпускникам, планирующим сдавать ЕГЭ.

Один из традиционных способов эффективной подготовки — повторять и рассказывать себе вслух, отметила она.

Другой вариант, как мы с вами хорошо знаем, не просто учить, но и учить другого. Поэтому нужно взять материал и рассказать его своим родителям, родственникам и друзьям посоветовала Слотина

Также она рекомендовала отдохнуть перед экзаменами.

Спать накануне экзамена, потому что организм, напитавшись сном, даст вам намного больше пользы, чем повторение в ночь… Можно утром в воскресенье и днем все еще повторить, да, но вот вечер я бы рекомендовала освободить, принять ванну, действительно, по возможности погулять, потому что здесь, как у спортсмена, очень похоже на подготовку к Олимпийским играм сравнила эксперт

Основной период ЕГЭ‑2026 начнется 1 июня. Пересдачи возможны 8 и 9 июля.

Ранее в Госдуме сообщили, что организаторы в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ не имеют права обыскивать учеников или их личные вещи. Однако за отказ сдать запрещенный предмет участника не допустят к испытанию.