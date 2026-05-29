Депутат Свищев разъяснил правила досмотра на ЕГЭ и ОГЭ Депутат Свищев: досматривать сдающих ЕГЭ и ОГЭ запрещено

Москва29 мая Вести.Организаторы в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ не имеют права обыскивать учеников или их личные вещи. Однако за отказ сдать запрещенный предмет участника не допустят к испытанию. Об этом ТАСС рассказал депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Объясните ребенку: трогать тебя никто не имеет права. Твои карманы, твой рюкзак, твоя куртка — твоя личная территория. Обыск запрещен. подчеркнул парламентарий

По его словам, при срабатывании металлодетектора организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет — в камеру хранения или сопровождающему лицу. Ребенок сам решает, сдавать запрещенную вещь или нет. Проносить на экзамен, например, телефон или наушники нельзя. А вот медицинские приборы разрешены, но нужно предъявить организаторам документ, подтверждающий необходимость их использования.

«Ребенок может отказаться сдавать телефон. Это его право. Но тогда его не пустят на экзамен и составят акт о недопуске», — резюмировал Свищев.

Основной период ЕГЭ‑2026 стартует 1 июня. Пересдача экзаменов в основной период запланирована на 8 и 9 июля.