Рособрнадзор: на ЕГЭ можно выходить из аудитории неограниченное количество раз

Рособрнадзор: количество выходов в туалет на ЕГЭ не ограничено Рособрнадзор: на ЕГЭ можно выходить из аудитории неограниченное количество раз

Москва26 мая Вести.Экзаменуемые во время ЕГЭ могут выходить в туалет любое количество раз, при этом организаторы фиксируют время выхода и возвращения в кабинет, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Количество выходов в туалет во время экзаменов не ограничено. При этом организаторы фиксируют время выхода участника из аудитории и время возвращения отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что согласно правилам проведения, контрольные измерительные материалы (КИМ, список заданий) и черновик должны остаться на столе выпускника. Перед тем, как разрешить участнику экзамена покинуть аудиторию, организатор проверяет комплектность оставленных материалов.

Основной период проведения ЕГЭ в 2026 году стартует 1 июня.