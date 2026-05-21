Рособрнадзор: участники ЕГЭ могут пронести в аудиторию бананы и шоколад

Москва21 мая Вести.Сдающим единый государственный экзамен (ЕГЭ) разрешено пронести в аудиторию только определенные продукты и напитки, в частности, шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду без газа.

Это следует из составленной специалистами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) памятки, с которой ознакомилось ТАСС.

Газированная вода при открытии бутылки может испортить экзаменационные материалы. Однако надо помнить, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена приводит агентство выдержку из памятки

Кроме того, упаковка продуктов не должна создавать шума или содержать какие-либо подсказки, которые могут помочь участникам ЕГЭ при выполнении ими заданий.

17 мая Рособрнадзор рассказал о правилах исправления ошибок в бланке регистрации ЕГЭ. Участники единого госэкзамена могут нанести новые цифры или буквы поверх старых, используя более толстые линии. Сдающие экзамен также вправе зачеркнуть неверные символы и заполнить пустующие ячейки справа.

До этого стало известно, что школьники могут повторно сдать ЕГЭ в случае пропуска экзамена из-за ухудшения состояния здоровья, а также если при проведении экзамена выпускник столкнулся с техническими нарушениями или если по обязательным предметам он получил неудовлетворительную оценку.