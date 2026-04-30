Гибатдинов призвал отказаться от давления на учеников во время сдачи ЕГЭ Сенатор Гибатдинов предложил исключить "силовые" методы контроля на ЕГЭ

Москва30 апр Вести.Российские школы должны отказаться от избыточного давления на учащихся во время проведения Единого государственного экзамена, заменив жесткий контроль спокойной и рабочей атмосферой. С таким призывом выступил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru, комментируя недавнее решение Рособрнадзора об отказе от принудительных досмотров школьников.

Парламентарий отметил, что, несмотря на правильность курса ведомства, сам по себе запрет досмотров не решает системную проблему, так как угроза недопуска к экзамену по формальным причинам сохраняется.

Отказ от избыточных досмотров, по сути, просто смещает фокус давления: ведь все равно, если по каким-то причинам ребенок не пройдет проверку на входе, до экзамена его не допустят. Считаю, что в целом нужно убирать избыточную "силовую" атрибутику и взамен создавать спокойную, рабочую атмосферу. Проверять должны знания, а не устойчивость к стрессу высказался Гибатдинов

Сенатор также выступил с инициативой реформировать систему пересдач, предоставив выпускникам право на несколько попыток по каждой дисциплине. В качестве примера он привел вузовскую практику, где проверка знаний проходит в деловом формате, без психологического давления и рамок металлодетекторов. По мнению политика, существующая школьная практика напоминает конвойное сопровождение, что не повышает безопасность, а лишь негативно сказывается на самочувствии детей и унижает их.

Ранее Рособрнадзор официально ввел запрет на проведение досмотров участников ЕГЭ-2026. Согласно новым правилам, школьники должны сдавать личные вещи в добровольном порядке еще до начала аттестационных испытаний.