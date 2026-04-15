Москва15 апр Вести.Уроки в школах должны быть основной подготовкой к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ). Таким мнением поделилась депутат Госдумы Яна Лантратова с "Газетой.Ru".

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести" заявил, что министерство определило нормативы, согласно которым ученики 9-11 классов должны тратить на домашние задания не более 3,5 часа в день, а учащиеся начальных классов – не более 1 часа.

Яна Лантратова заявила, что, говоря о нагрузке, важно учитывать психологические и физические особенности ребенка. Она указала на то, что у старшеклассников происходит гормональная перестройка организма, поэтому, как считает депутат, выполнение уроков в течение до 3,5 часа в день не поможет восстановлению. По словам Лантратовой, нужно внимательно оценивать, допустима ли такая нагрузка без вреда для нервной системы.

Депутат считает, что домашние задания нужно сделать более осмысленными, сократить механическую нагрузку. Лантратова указала на то, что у детей должно оставаться время на отдых и на качественное обучение без выгорания.

Собеседница журналистов подытожила, что основная часть учебы, согласно ее позиции, должна проходить в школе, а дома – только закрепление материала.