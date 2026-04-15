Москва15 апрВести.Уроки в школах должны быть основной подготовкой к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ). Таким мнением поделилась депутат Госдумы Яна Лантратова с "Газетой.Ru".
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести" заявил, что министерство определило нормативы, согласно которым ученики 9-11 классов должны тратить на домашние задания не более 3,5 часа в день, а учащиеся начальных классов – не более 1 часа.
Яна Лантратова заявила, что, говоря о нагрузке, важно учитывать психологические и физические особенности ребенка. Она указала на то, что у старшеклассников происходит гормональная перестройка организма, поэтому, как считает депутат, выполнение уроков в течение до 3,5 часа в день не поможет восстановлению. По словам Лантратовой, нужно внимательно оценивать, допустима ли такая нагрузка без вреда для нервной системы.
Уроки в школе должны быть основной подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Не нужно создавать параллельную "вторую школу" в виде огромного числа домашних заданийполагает Лантратова
Депутат считает, что домашние задания нужно сделать более осмысленными, сократить механическую нагрузку. Лантратова указала на то, что у детей должно оставаться время на отдых и на качественное обучение без выгорания.
Собеседница журналистов подытожила, что основная часть учебы, согласно ее позиции, должна проходить в школе, а дома – только закрепление материала.