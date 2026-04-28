Смолин: ЕГЭ стал одной из причин массового ухода школьников в колледжи

В Госдуме указали на минусы ухода девятиклассников в колледжи Смолин: ЕГЭ стал одной из причин массового ухода школьников в колледжи

Москва28 апр Вести.В советское время после девятого класса в десятый переходили от 50 до 70 процентов школьников, тогда как сейчас большинство предпочитает уходить в колледжи и техникумы. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Лента.ru обратил внимание на негативные стороны этой тенденции, назвав одной из ее причин единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Смолин пояснил, что причин такого выбора несколько. Во‑первых, многие подростки хотят как можно раньше начать работать и зарабатывать, что он связал с невысокими доходами их семей: чаще в колледжи идут дети из малообеспеченных семей.

Причина вторая — это единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ребята не хотят тратить свое время, силы и деньги на подготовку к ЕГЭ сказал он

Депутат отметил, что, по оценкам его команды, расходы родителей на репетиторов для подготовки к ЕГЭ к 2024 году достигали примерно 450 миллиардов рублей даже по минимальным ценам, и сейчас, как он считает, эти суммы еще выше.

Парламентарий указал, что, хотя большинство его коллег в профильном министерстве рассматривают массовый переход молодежи в колледжи как позитивную тенденцию, ее плюсы не столь очевидны. По мнению Смолина, это ведет к снижению общего уровня образования, поскольку в колледжах существенно меньше общеобразовательных дисциплин, а также к сокращению числа потенциальных высококвалифицированных специалистов.

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