Володин заявил о росте интереса молодежи к рабочим специальностям Володин: система профобразования перестраивается под запросы экономики

Москва4 июл Вести.Все больше молодых людей выбирают для дальнейшего обучения рабочие и технические специальности, а система среднего профессионального образования перестраивается под реальные потребности экономики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем канале в национальном мессенджере MAX он подчеркнул, что интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти.

Молодежь все чаще выбирает для дальнейшего обучения рабочие и технические специальности… Сегодня система профессионального образования перестраивается под реальный запрос экономики написал в посте Володин

По данным Министерства просвещения, указал председатель ГД, после 9 класса в колледжи и техникумы поступают около 65% выпускников, после 11 класса – порядка 12%. Он также напомнил, что с 2021 года был принят 21 федеральный закон, направленный на повышение качества среднего профессионального образования (СПО).

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году принять поступающих готовы 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей. Абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО, отметил он.