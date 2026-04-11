Сенатор Гумерова сообщила об изменениях в направлениях подготовки в рамках СПО

Москва11 апр Вести.Бюджетные места в системе среднего профессионального образования (СПО) в России должны распределяться по востребованным для экономики страны сферам. Об этом председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила в интервью ИС "Вести".

Количество предоставляемых бюджетных мест не поспевает за числом выпускников, желающих поступить в колледжи, отметила она.

Количество выпускников девятых классов, которые желают пойти в колледжи, сегодня составляет 63%. Но здесь важно не только увеличение количества бюджетных мест, важно, чтобы они были по тем специальностям, которые сегодня востребованы экономикой страны… И сегодня проведен большой мониторинг, анализ этой потребности и, конечно, скорректированы направления подготовки в рамках СПО рассказала сенатор

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в вузах и колледжах увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям.