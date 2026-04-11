Москва11 апрВести.117 тысяч студентов сегодня проходят обучение по целевым программам в образовательных учреждениях России. Об этом председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила в интервью ИС "Вести".
По ее мнению, механизм целевого обучения в России необходимо развивать – потенциал еще огромный.
Сегодня количество тех ребят, договоров о целевом обучении, составляет 117 тысяч. Конечно, потенциал еще огромный, с учетом того, что у нас порядка 3,9 миллиона ребят учатся в колледжах. Конечно, это направление нужно развиватьсказала Гумерова
Сенатор напомнила, что с 1 марта 2026 года в системе среднего профессионального образования вступили в силу новые правила: абитуриенты с договорами о целевом обучении теперь могут поступать в колледжи и техникумы на приоритетной основе.