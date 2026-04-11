Москва11 апр Вести.Смоленская область, а также Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по развитию среднего профессионального образования. Об этом председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила в интервью ИС "Вести".

При этом она отметила, что сегодня нет ни одного региона в России, который не испытывал бы потребность в высококвалифицированных кадрах и выпускниках учебных организаций СПО.

Действительно, развитие среднего профессионального образования – это сегодня ключевая задача. Если говорить о регионах-лидерах, то, безусловно, сейчас развернулось настоящее соревнование между субъектами Российской Федерации за участие в этом проекте. Но очень такие содержательные подходы мы видим в Смоленской области, в Москве, в Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Татарстан сообщила Гумерова

Ранее сообщалось, что ведущие специалисты транспортной отрасли во многих странах мира учились в российских учебных заведениях.