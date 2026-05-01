До 70% школьников Архангельской области после девятого класса идут в колледжи Цыбульский: 67% выпускников девятого класса уходят из школы в колледжи

Москва1 мая Вести.Более 67% выпускников девятых классов в Архангельской области уходят из школ в учреждения среднего профессионального образования (СПО), сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

По его словам, за последние пять лет сфера среднего специального образования претерпела существенные преобразования.

Мы объединили 19 колледжей в кластеры в рамках программы "Профессионалитет". И сегодня по 22 специальностям у нас готовятся ученики. Больше 67% выпускников девятого класса сегодня выбирают для себя не обучаться дальше в школе, а переходить в средние профессиональные образовательные учреждения сообщил Цыбульский

Он обратил внимание, что среднее профессиональное образование сейчас значительно лучше соответствует потребностям региональной экономики: если три года назад регион занимал 66‑е место в рейтинге, то сейчас он вошел в топ‑20 лучших в стране.

Также губернатор сообщил о строительстве в области девяти новых школ, еще четыре учреждения строятся.