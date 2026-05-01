Москва1 мая Вести.Обеспечить Архангельскую область достойным качеством системы здравоохранения без телемедицины невозможно. Такое мнение в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Он обратил внимание, что регион занимает большую территорию, однако плотность населения низкая. Люди сосредоточены "по всей огромной площади региона".

Если плотность населения высокая, поэтому и сеть социальную, сеть здравоохранения и образования выстраивать просто… У нас ситуация совершенно другая, очень низкая плотность населения, сконцентрированное население в двух агломерациях, но тем не менее дисперсно (неоднородно. – Прим. ред.), остальная часть населения распределена по всей этой огромной территории. И поэтому мы должны обеспечить достойное качество жизни для всех жителей на территории области. И это в части медицины невозможно без использования дистанционных технологий, технологий телемедицины подчеркнул Цыбульский

По словам главы Архангельской области, на протяжении пяти лет ведется работа над улучшением системы здравоохранения.

Кроме модернизации сети, кроме капитальных ремонтов, обеспечения оборудованием, мы поняли, что мы сталкиваемся с тем, что даже поставив хорошее оборудование где-то там в районном центре, у нас нет тех специалистов, которые могут должным образом там, значит, сделать вывод из тех результатов, которые оно дает. Поэтому мы в Архангельске, вот, например, создали так называемый референс-центр рассказал он

Центр, как сообщил Цыбульский, собирает данные, полученные от всего цифрового оборудования, в частности МРТ, КТ, маммографов, томографов.

Это значит, что мы, поставили оборудование в районную больницу. У нас есть врач, который способен достаточно качественно сделать саму процедуру обследования, а дальше автоматически эти результаты приходят в центр в Архангельске, где сидят очень высокого класса врачи, чья задача — расшифровать эти результаты анализов и отправить дальше заключение туда, чтобы дальше приняли решение пояснил губернатор

Кроме того, сообщил глава региона, в сферу медицины внедряется искусственный интеллект.

Также Цыбульский в интервью рассказал, что тема ветхого жилья в Архангельской области остается проблемой №1. В регионе решаются вопросы по переселению из аварийных домов совместно с партией "Единая Россия".