Москва1 мая Вести.Тема ветхого жилья в Архангельской области является чувствительной. Вопрос переселения людей из аварийных домов находится на контроле у партии "Единая Россия". Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Он напомнил, что Архангельск был центром лесопромышленного комплекса страны в период СССР. В связи с этим для работников строилось много жилья, которое было "временным".

Нормативный срок эксплуатации таких домов был 15—20 лет, в результате, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное, - они простояли и по 70, и по 80 лет. Поэтому сегодня проблема аварийного жилья для нас очень актуальна сказал Александр Цыбульский

За пять лет из аварийных домов были переселены почти 30 тысяч человек.

Хороший результат, но останавливаться точно нельзя. И в следующей народной программе этот вопрос снова будет под номером один, поскольку пока мы переселили людей из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. Это порядка 550 000 кв. м. отметил он

С 2017 года, подчеркнул глава Архангельской области, аварийным было признано еще 1,5 млн квадратных метров.

И вот это, так сказать, новый очень серьезный... сложный вызов, перед которым мы сейчас стоим. Это вопрос находится в фокусе внимания партии "Единая Россия". И очень много решений, которые были приняты для того, чтобы этот процесс ускорить сказал он

Также Цыбульский затронул тему обеспеченности детей местами в детсадах. По его словам, в регионе удалось полностью решить проблему с доступностью мест.