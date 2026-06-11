Хуснуллин: в России из аварийного жилья переселят еще 66 тысяч человек

В России переселят еще 66 тысяч человек из аварийного жилья Хуснуллин: в России из аварийного жилья переселят еще 66 тысяч человек

Москва11 июн Вести.В России из аварийного жилья переселят еще 66 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Одобрены заявки на сумму 54 миллиарда рублей от 77 регионов​​​. Благодаря этому будет переселено 66 тысяч человек из аварийного жилья площадью 1,14 миллиона квадратных метров приводит слова Хуснуллина сайт правительства РФ

Вице-премьер уточнил, что будут в том числе выделены средства из регионального и местных бюджетов в качестве софинансирования в размере 79 миллиардов рублей.

Отмечается, что за все время реализации программы расселили 32,85 миллиона квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали два миллиона человек.

Как сообщал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в 2025 году из аварийного жилья были переселены свыше 80 тысяч россиян.