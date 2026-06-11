Москва11 июнВести.В России из аварийного жилья переселят еще 66 тысяч человек, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Одобрены заявки на сумму 54 миллиарда рублей от 77 регионов. Благодаря этому будет переселено 66 тысяч человек из аварийного жилья площадью 1,14 миллиона квадратных метровприводит слова Хуснуллина сайт правительства РФ
Вице-премьер уточнил, что будут в том числе выделены средства из регионального и местных бюджетов в качестве софинансирования в размере 79 миллиардов рублей.
Отмечается, что за все время реализации программы расселили 32,85 миллиона квадратных метров жилья, в новые квартиры переехали два миллиона человек.
Как сообщал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в 2025 году из аварийного жилья были переселены свыше 80 тысяч россиян.