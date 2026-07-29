Володин: за первое полугодие из России было выдворено 43 700 мигрантов

В первую половину 2026 года из России выдворили 43 700 мигрантов Володин: за первое полугодие из России было выдворено 43 700 мигрантов

Москва29 июл Вести.За первую половину 2026 года из страны было выдворено 43 700 мигрантов за нарушение законодательства РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

43 700 мигрантов было выдворено из нашей страны за нарушение законодательства Российской Федерации в первом полугодии 2026 года. Это на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года написал Володин в национальном мессенджере Max

Председатель ГД добавил, что органом были приняты 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, 21 из них инициирован депутатами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Министерство внутренних дел новыми полномочиями в сфере трудовой миграции.