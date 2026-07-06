Володин сообщил о двойном росте числа оснований для выдворения мигрантов из РФ

Число оснований для выдворения мигрантов из России вырастет более чем вдвое Володин сообщил о двойном росте числа оснований для выдворения мигрантов из РФ

Москва6 июл Вести.Перечень административных правонарушений, наказанием за которые станет выдворение мигранта из России, будет расширен - число статей КоАП в нем увеличится более чем в два раза: с 22 до 45. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45 - вырастет более чем в два раза написал он

По словам Володина, изначально планировалось увеличить перечень с 22 до 43 статей КоАП. Так, соответствующие решение будет способствовать повышению общественной безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере.

Спикер Госдумы добавил, что на этой неделе планируется также выйти на принятие законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции.

Ранее Володин объяснил причину расширения перечня оснований для депортации мигрантов.