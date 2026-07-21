Перечень оснований для выдворения мигрантов из РФ увеличится до 45 Володин: число оснований выдворить мигранта из России вырастет до 45

Москва21 июл Вести.В России перечень оснований, по которым возможно выдворить нарушающих законы страны мигрантов, увеличится до 45. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, важно, чтобы в Россию приезжали законопослушные люди, которые будут уважать российские законы, культуру, традиции и историю.

Если же начинают создавать проблемы, малейшие из них, учитывая перечень, который сейчас мы определяем, доводя его до 45 оснований, позволит выдворить мигрантов сказал Володин

Председатель Госдумы подчеркнул, что 21 июля также был принят закон, исключающий возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране если за иностранцем числится непогашенная или неснятая судимость за совершение любого преступления.

15 июля заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что при въезде в Россию мигранты из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, должны будут приобрести телефон и создать на нем электронный профиль. По нему правоохранительные органы смогут отслеживать приезжих.