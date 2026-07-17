ГД одобрила законопроект о выдворении иностранцев за административные нарушения

В Госдуме одобрили расширение оснований для выдворения иностранцев ГД одобрила законопроект о выдворении иностранцев за административные нарушения

Москва17 июл Вести.Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о расширении списка административных правонарушений иностранцами, за которые будут выдворять из России, передает "Парламентская газета" со ссылкой на базу данных палаты парламента за 16 июля.

Ко второму чтению появились поправки о выдворении иностранцев за дискриминацию, неповиновение полицейскому или военному, участие в несанкционированных митингах отмечается в сообщении

Предусмотрено повышение штрафов за нарушение правил въезда в страну и режима пребывания в РФ, незаконную работу мигрантов.