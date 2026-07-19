Володин: ГД рассмотрит проект о запрете проживания в РФ мигрантам с судимостью

Госдума рассмотрит проект о запрете проживания в России мигрантам с судимостью Володин: ГД рассмотрит проект о запрете проживания в РФ мигрантам с судимостью

Москва19 июл Вести.Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предполагающий введение запрета на получение российского гражданства или права проживания на территории России мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

По словам политика, Госдума на следующей неделе продолжит рассматривать инициативы, направленные на совершенствование миграционной политики.

Одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами написал Володин

Как подчеркнул спикер Думы, законопроект предполагает аннулирование ранее выданного вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ при выявлении такого факта.

Ранее Володин рассказал, что одной из целей совершенствования законодательства в сфере миграционной политики является привлечение эффективных иностранных специалистов.