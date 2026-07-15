Москва15 июл Вести.При въезде в Россию мигранты из стран, с которыми у РФ действует безвизовый режим, должны будут приобрести телефон и создать на нем электронный профиль. По нему правоохранительные органы смогут отслеживать приезжих. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Он также добавил, что на этот же телефон будут приходить важные оповещения.

Что будет в будущем, к чему мы идем? У каждого мигранта при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно пояснил Зубов

В Москве и области уже функционирует система цифрового контроля за мигрантами. Речь идет о мобильном приложении "Амина", через которое можно отслеживать местоположение человека.

Если мигрант в течение трех дней не обновляет данные своей геолокации, то он попадает в список контролируемых лиц. Это может привести к блокировке банковских счетов и даже депортации.