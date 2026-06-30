Москва30 июн Вести.Каждый мигрант в РФ будет обязан регистрироваться на "Госуслугах" через мобильный номер, оформленный на него, а основным наказанием для иностранных рабочих станет депортация. Об этих нововведениях ИС "Вести" рассказал депутат Государственной думы России, доктор исторических Михаил Матвеев.

Он добавил, что новые функции контроля позволят определять местонахождение мигранта по геолокации.

Регистрация [мигранта на "Госуслугах"] идет через номер телефона, который привязан к конкретному мигранту, и он должен быть оформлен именно на него. Начнем с того, что есть такая функция, как геолокация, которая позволяет, в принципе, этого человека определить, там, где он находится, в каком городе, по крайней мере, в каком месте. Поэтому дальше уже будут начинать работу правоохранительные органы. У нас есть реестр контролируемого пребывания мигрантов, который был принят в позапрошлом году. И, соответственно, такому человеку может грозить задержание и депортация. … Хочу напомнить, что Госдума совсем недавно приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях и порядка 60 статей административных, которые раньше предполагали за их нарушение для иностранного гражданина штраф, теперь основным видом наказания будет депортация рассказал Матвеев

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможность работы мигрантов в сфере здравоохранения. По его мнению, трудоустройство иностранных специалистов вне квоты вызывает обеспокоенность.