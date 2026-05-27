Минцифры расширило требования к операторам связи для передачи силовикам "Коммерсант": в РФ расширили перечень данных для передачи операторами силовикам

Москва27 мая Вести.Минцифры России расширило перечень данных, которые операторы связи обязаны предоставлять по запросам правоохранительных органов. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на новый приказ ведомства.

Согласно документу, силовые структуры смогут получать доступ не только к базовым сведениям об абонентах, но и к дополнительной информации. В перечень вошли адресные и паспортные данные пользователей, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геолокация, а также сведения об организациях.

В Минцифры пояснили, что обновленные требования касаются порядка проведения оперативно-разыскных мероприятий и взаимодействия с сетями связи. Новые правила направлены на совершенствование механизмов обмена информацией между операторами и уполномоченными органами.