Москва2 июн Вести.Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию. Об этом сообщили в Минцифры России.

В ведомстве добавили, что с момента принятия изменений сотрудники данных компаний получат доступ к профильным льготам для ИТ-специалистов.

Принятое постановление устанавливает критерии получения IT-аккредитации и соответствующих налоговых льгот для компаний с госучастием говорится в публикации пресс-службы

При этом заявление для получения подтверждения об IT-аккредитации можно подать до 1 июля включительно.

Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентября отметили в ведомстве

На данный момент заявление подали уже более 16 тысяч организаций.

