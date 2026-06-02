Москва2 июнВести.Правительство расширило круг компаний, которые смогут получить IT-аккредитацию. Об этом сообщили в Минцифры России.
В ведомстве добавили, что с момента принятия изменений сотрудники данных компаний получат доступ к профильным льготам для ИТ-специалистов.
Принятое постановление устанавливает критерии получения IT-аккредитации и соответствующих налоговых льгот для компаний с госучастиемговорится в публикации пресс-службы
При этом заявление для получения подтверждения об IT-аккредитации можно подать до 1 июля включительно.
Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентябряотметили в ведомстве
На данный момент заявление подали уже более 16 тысяч организаций.
Ранее Минцифры России расширило перечень данных, которые операторы связи обязаны предоставлять по запросам правоохранительных органов.