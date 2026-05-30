В России утвердили решение для повышения доступности мобильной связи в селах

Москва30 мая Вести.В России будет повышена доступность услуг мобильной связи и интернета для жителей сельских поселений и автомобилистов. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Правительство утвердило постановление о порядке и сроках формирования перечня территорий совместного использования радиоэлектронных средств отмечается в сообщении

Из материала следует, что речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах с населением до тысячи человек, а также на отдельных участках федеральных автомобильных дорог.

Формировать предложения по включению территорий в этот список ежегодно будет Роскомнадзор. Ведомство будет направлять перечень в Минцифры не позднее 15 марта.

Затем министерство в течение 30 дней рассмотрит эти данные и направит их операторам связи, которые должны будут подтвердить техническую возможность совместного использования радиоэлектронных средств.

в сообщении также отмечается, что при этом в первую очередь в перечень включат населенные пункты с максимальной численностью населения, а также те участки дорог, на которых услуги мобильной связи оказывает минимальное количество операторов.

В России технологическая основа для запуска сетей мобильной связи шестого поколения (6G) может появиться к 2032 году, сообщал в начале апреля заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Он отметил, что правительство активно работает над этим направлением.