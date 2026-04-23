Москва23 апр Вести.20% базовых станций связи, установленных в селах России, являются отечественными, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Министр отметил, что раньше практики установки российских базовых станций связи не было, поскольку они не производились в стране.

Вот сейчас 20% базовых станций, которые стоят в селах - российские. Понятно, что они произведены на зарубежных комплектующих, но российский софт, российские системы управления - в этом смысле их можно уже называть отечественными сказал Шадаев

Ранее сенатор РФ Артем Шейкин сообщил, что к 2032 году в России могут заработать сети мобильной связи шестого поколения (6G). Он уточнил, что на создание фундамента для сетей 6G Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей.