Патрушев высказался о росте обеспеченности семенами в России с 60 до 70%

Москва27 мая Вести.Обеспеченность отечественными семенами в России с 2022 года выросла с 60 до 70%, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

С 2022 года уже у нас обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70% рассказал он

Патрушев уточнил, что серьезный прорыв произошел в отдельных культурах, где исторически применялась в основном продукция иностранной селекции.

Он добавил, что в последние годы в России создаются агробиотехнопарки, которые объединяют науку и бизнес для развития направлений в сфере агропромышленного комплекса.

