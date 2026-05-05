Москва5 мая Вести.Аграрии делают выбор в пользу отечественных семян. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

По его словам, некоторое время назад на рынке было представлено значительное количество иностранных производителей, в том числе из недружественных стран.

И надо сказать, что не всегда эти семена были качественные и действительно хорошего производственного потенциала. Мы сегодня эту картину меняем, видим, что аграрии делают выбор в пользу наших отечественных семян. И надо сказать, что наука активно подключилась к этой работе, в том числе, вы знаете, что у нас в Адыгее создан агробиотехнопарк. Целью его именно консолидация усилий множества участников проекта для разработки наибольших и прорывных идей в ускоренной селекции и быстрого внедрения новых разработок в рынок