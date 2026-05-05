В Минсельхозе заявили о важности автоматизированной помощи сельхозпроизводителям Разин: сельхозпроизводителей РФ нужно обеспечить автоматизированной помощью

Москва5 мая Вести.Российским сельхозпроизводителям необходимо обеспечить помощь за счет средств автоматизации. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

По его словам, через время речь пойдет о беспилотных тракторах и комбайнах, которые будут обеспечивать максимум технологических операций.

Конечно, от человека мы полностью никогда не уйдем, но помощь нашим сельхозпроизводителям за счет средств автоматизации, конечно, необходимо обеспечивать сказал Разин

Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ заявил, что в России необходимо повышать точность и качество обработки полей, а также минимизировать затраты при уборке урожая.