Около 15 тыс. беспилотных тракторов и комбайнов используются в агросекторе РФ В России используются тысячи единиц беспилотной сельскохозяйственной техники

Москва18 мая Вести.Около 12000 тракторов с системами автоматического управления и навигации, а также 3000 беспилотных комбайнов используются в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Strategy Partners о рынке агротехнологий.

Мировой рынок наземной беспилотной сельскохозяйственной техники, как отмечается, в 2030–2035 гг. будет расти примерно на 13% в год.

Среди факторов роста рынка Strategy Partners называет дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве, развитие технологий и переход аграриев к точному земледелию говорится в материале

Между тем представитель "Союзмолока" рассказал газете об устойчивом интересе крупных агрохолдингов к беспилотной сельхозтехнике. Главные стимулы, по его словам, заключаются в стремлении повысить точность работ, сэкономить топливо и семена, а также решить проблему дефицита трактористов.

Однако представитель "Союзмолока" отметил, что массовому внедрению в РФ подобных технологий мешают три барьера: дороговизна импортных систем, долгая окупаемость для небольших ферм и нехватка квалифицированных кадров.

Ранее директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов не исключил создания в будущем беспилотного автомобиля. По его словам, весь мир двигается к "беспилотности".