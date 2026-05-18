Москва18 маяВести.Около 12000 тракторов с системами автоматического управления и навигации, а также 3000 беспилотных комбайнов используются в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Strategy Partners о рынке агротехнологий.
Мировой рынок наземной беспилотной сельскохозяйственной техники, как отмечается, в 2030–2035 гг. будет расти примерно на 13% в год.
Среди факторов роста рынка Strategy Partners называет дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве, развитие технологий и переход аграриев к точному земледелиюговорится в материале
Между тем представитель "Союзмолока" рассказал газете об устойчивом интересе крупных агрохолдингов к беспилотной сельхозтехнике. Главные стимулы, по его словам, заключаются в стремлении повысить точность работ, сэкономить топливо и семена, а также решить проблему дефицита трактористов.
Однако представитель "Союзмолока" отметил, что массовому внедрению в РФ подобных технологий мешают три барьера: дороговизна импортных систем, долгая окупаемость для небольших ферм и нехватка квалифицированных кадров.
