Исследование: число полетов гражданских дронов в России выросло почти в 6 раз В России резко возросло количество запусков гражданских дронов

Москва4 мая Вести.Количество полетов гражданских беспилотников в России по итогам 2025 года превысило 120 тыс., увеличившись почти в 6 раз по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет Минэкономразвития о деятельности в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

Согласно документу, в 2024 году был зафиксирован 20 621 полет, а в 2025-м — уже 120 022. Дроны активно использовались в логистике, сельском хозяйстве, а также для мониторинга территорий и аэрофотосъемки.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин пояснил изданию, что количество полетов — это не единственный показатель эффективности ЭПР. Также учитываются коммерческое применение технологий и масштабы их внедрения. Так, с момента запуска этих режимов с помощью агродронов было обработано более 342 тыс. га сельскохозяйственных земель.