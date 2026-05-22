Москва22 мая Вести.Использование дронов помогает аграриям оптимизировать свою работу. Об этом заявил ИС "Вести" замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

По его словам, беспилотники позволяют быстро оценить состояние посевов. В экстренных ситуациях благодаря БПЛА сокращается время реагирования. Порой это помогает спасти урожай.

В первую очередь, это мониторинг. Если говорить про работы, которые уже сейчас осуществляются, - это обработка, внесение химии всевозможной. Это и пестициды, и гербициды, где-то точечно удобрения, подкормка и так далее. Благодаря камере видно, где именно растения испытывают стресс, где сорняки, где вредители. В результате химикаты, удобрения вносят не на весь гектар, а точечно - именно туда, куда нужно. Это серьезно повышает эффективность операции агротехнической, с одной стороны. С другой стороны, сильно экономит время, потому что если, например, у вас на поле села саранча, у вас нет дня или двух для того, чтобы обработать. Вы должны оперативно предпринять меры, чтобы спасти свой урожай