Замглавы Минпромторга рассказал, как ИИ помогает в работе с БПЛА на производстве

В Минпромторге рассказали, как ИИ помогает в работе с БПЛА в промышленности Замглавы Минпромторга рассказал, как ИИ помогает в работе с БПЛА на производстве

Москва22 мая Вести.Беспилотники сегодня успешно применяются в различных отраслях экономики. Использование дронов в комплексе с возможностями искусственного интеллекта (ИИ) позволяет повысить эффективность мероприятий, заявил ИС "Вести" замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

По его словам, дроны, разработанные для нужд производств, могут собирать большие объемы данных, включая фото-, видео- и мультиспектральную съемку. Например, в сельском хозяйстве такой подход помогает оценивать состояние посевов и оптимизировать распределение удобрений.

Смысл в том, чтобы кто-то сделал правильные выводы на основании этих снимков и предупредил о рисках, об угрозах и дал какие-то рекомендации, что с этим делать. Если речь идет про сельское хозяйство, то это мультиспектральные снимки, которые говорят, надо вносить удобрения или не надо, анализируя по состоянию зеленой массы растений - наличие сорняков или вредителей и так далее. Работа с большим количеством неструктурированной информации, различного рода данных - это как раз специализация искусственного интеллекта заявил Шпак

Он также отметил, что в экстренных ситуациях благодаря БПЛА сокращается время реагирования. В сельском хозяйстве это помогает спасти урожай.