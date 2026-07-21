В РФ заявили, что агродроны пока не могут заменить наземную технику на полях Лут: агродроны пока не могут заменить на полях наземную технику

Москва21 июл Вести.Беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве пока не смогут полноценно заменить наземную технику. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Если говорить про летательную беспилотную технику, то она у нас используется. Многие хозяйства хотят экспериментировать с этим. Есть безусловные факторы, связанные с тем, что какие-то операции невозможно провести без летательной техники. Раньше они либо не проводились, либо для этого использовались самолеты. Сейчас смотрят на то, чтобы уже с учетом дронов делать посадку семян, опрыскивание удобрениями, вести мониторинг полей. Это все нужно рассматривать в совокупности. И вот здесь возникает вопрос экономики, над ним надо, конечно, работать, потому что все равно пока летательная беспилотная техника не заменит наземную технику заявила она

На данный момент результаты применения агродронов скромные.

По этому году мы ждем всего миллион гектаров обработок с помощью беспилотной летательной техники. Это немного. Гипотетически этого должно быть гораздо больше. Поэтому здесь будем тоже с компаниями, с наукой в рамках нашего проекта "Инно-Агро", который у нас запущен, попытаемся "накрыть" всю страну с точки зрения разработки, анализа и внедрения технологий. Будем смотреть, как это, конечно, сделать эффективным отметила она

Ранее в Минсельхозе сообщали, что в 2025 году порядка 600 тысяч гектаров полей в РФ были обработаны при помощи агродронов.