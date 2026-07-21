В Минсельхозе рассказали об эффективности техники с автопилотированием Лут: сельхозпредприятия уже оценили эффективность техники с автопилотированием

Москва21 июл Вести.Сельскохозяйственные предприятия России уже оценили эффективность работы техники с автопилотированием, агродроны. Теперь предстоит задача оценить, насколько использование данной техники экономически выгодно предприятиям, заявила в интервью ИС "Вести" глава Минсельхоза Оксана Лут.

Наша задача – понять, насколько это выгодно. Потому что у тех, кто имеет сельхозпредприятия, уже нет сомнений, что это эффективно. Техника с машинным зрением, с элементами искусственного интеллекта лучше проходит по полю, снижает издержки, снижает потери, например, при уборке отметила Лут

Однако, добавила министр, при использовании беспилотной техники в сельском хзозяйстве есть момент с устойчивостью сигнала.

Такой технике нужен устойчивый сигнал. Понятно, что в силу нашей ситуации сигнал в большинстве регионов у нас пропадает, но мы не считаем, что это является стоп-фактором. Например, с компанией "Итэлма" мы сейчас обсуждаем возможности, как усилить сигнал за счет маяков, которые будут ставиться по краям поля. И опять же это, конечно, должно укладываться в стоимость. Потому что, если это сильно повысит стоимость технологии, конечно, сельхозпроизводитель от нее, скорее всего, откажется отметила Оксана Лут

Ранее в Минсельхозе сообщили, что в 2025 году порядка 600 тысяч гектаров полей в РФ были обработаны при помощи агродронов.