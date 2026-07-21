Москва21 июл Вести.Технология адресной селекции сельскохозяйственных культур является перспективным направлением. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Мы должны в идеале разрабатывать сорт или гибрид либо под конкретного сельхозпроизводителя, либо под конкретную зону, относительно небольшую, со своими особенностями. Тогда будет выше урожай, меньше потерь и ниже себестоимость. Потому что будет меньше тратиться всех необходимых средств, чтобы поддержать растения и получить этот целевой урожай