Лут заявила о планах наверстать темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки Лут: несмотря на погоду планируем завершить яровой сев в оптимальные сроки

Москва5 мая Вести.Несмотря на отставание из-за погоды, планируется наверстать темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки. Об этом ИС "Вести" заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, сейчас процесс идет по сценарию 2022 года.

Надеемся мы очень на то, что погода нам в ближайшее время позволит выйти на установленные агротехнологические сроки сева. Будем наблюдать за этим … В 2022 году мы получили рекордный урожай в 157 миллионов тонн зерновых сказала Лут

Ранее министр российского сельского хозяйства заявила, что к серьезному отставанию по севу зерновых в России привела холодная погода.