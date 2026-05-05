Москва5 маяВести.Несмотря на отставание из-за погоды, планируется наверстать темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки. Об этом ИС "Вести" заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
По ее словам, сейчас процесс идет по сценарию 2022 года.
Надеемся мы очень на то, что погода нам в ближайшее время позволит выйти на установленные агротехнологические сроки сева. Будем наблюдать за этим … В 2022 году мы получили рекордный урожай в 157 миллионов тонн зерновыхсказала Лут
Ранее министр российского сельского хозяйства заявила, что к серьезному отставанию по севу зерновых в России привела холодная погода.