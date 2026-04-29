Лут заявила об отставании посевной кампании в ряде регионов РФ из-за непогоды Лут: посевная в ряде регионов идет с отставанием из-за непогоды

Москва29 апр Вести.Весенние полевые работы в ряде регионов Поволжья и юга России идут с отставанием из-за непогоды, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Она отметила, что посевная кампания входит в "активную фазу".

К весенним полевым работам уже приступили 55 регионов… Вместе с тем аномальные погодные условия, которые мы все видим, по центральной полосе Поволжья и отдельных южных регионов, не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной. Поэтому работы пока идут с отставанием к прошлому году сказала Лут на заседании правительства

Заморозки могут благотворно сказаться на почве, ранее заявил профессор МГУ имени Ломоносова Дмитрий Хомяков. По его словам, избыточная влага, которая в этот период накапливается в земле, в будущем поспособствует формированию более высокого урожая.