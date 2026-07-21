Москва21 июл Вести.Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Министерством экономического развития РФ ежедневно контролируют поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) для проведения сезонных полевых работ. Об этом рассказала в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Она акцентировала внимание на мерах, которые принимаются для бесперебойного снабжения регионов топливными ресурсами.

У нас есть поручение президента и правительства о безусловном обеспечении сельхозпроизводителей топливом для уборочной и для предстоящей посевной. По точечным вопросам у нас есть системное решение, которое мы предложили Минэнерго с выделением лимитов на регионы. Мы собрали всю информацию с регионов по направлению растениеводства и животноводства, и переработки по потребности в топливе до конца года помесячно. То есть мы знаем каждого производителя и сельхозпроизводителя и переработчика, то есть вот каждого человека, который должен получить это топливо. Всю информацию верифицировали регионы, и мы отправили ее в Минэнерго