Москва21 июлВести.России удалось отыграть падение уровня обеспеченности семенами. За последние несколько лет наблюдалось повышения уровня самообеспеченности семенами российской селекции. Однако ряд сложностей на данном направлении еще сохраняется, рассказала в интервью ИС "Вести" глава Минсельхоза Оксана Лут.
У нас пока нет еще данных по этому году, мы их собираем по регионам. Ранее было падение, мы упали практически до 60%, а за три года скакнули до 70%. Это очень хороший рывок, очень быстрый, потому что 10% - много для этого направления. Поэтому сейчас мы будем идти аккуратно, потому что у нас есть сложности. Основные - это яровая пшеница и яровой ячменьотметила министр
Оксана Лут указала, что ранее данным направлениям уделялось мало внимания.
Может быть, ими не занимались в силу того, что часть нашей страны характерна для озимых культур. С озимыми у нас 99% по пшенице, пшеница прекрасная. Конечно, надо лучше работать и с яровой пшеницей, и с яровым ячменем. Мы не можем все регионы перевести на озимые, особенно Урал и территории за Уралом. Да, можно ставить такую задачу, но понятно, что она долгосрочно реализуемапояснила она