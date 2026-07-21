Москва21 июл Вести.России удалось отыграть падение уровня обеспеченности семенами. За последние несколько лет наблюдалось повышения уровня самообеспеченности семенами российской селекции. Однако ряд сложностей на данном направлении еще сохраняется, рассказала в интервью ИС "Вести" глава Минсельхоза Оксана Лут.

У нас пока нет еще данных по этому году, мы их собираем по регионам. Ранее было падение, мы упали практически до 60%, а за три года скакнули до 70%. Это очень хороший рывок, очень быстрый, потому что 10% - много для этого направления. Поэтому сейчас мы будем идти аккуратно, потому что у нас есть сложности. Основные - это яровая пшеница и яровой ячмень отметила министр

Оксана Лут указала, что ранее данным направлениям уделялось мало внимания.