Контроль и эффективность: Лут рассказала о работе ФГИС "Зерно" и "Семеноводство" Лут отметила преимущества информационных систем в аграрном секторе РФ

Москва21 июл Вести.Цифровизация российского сельского хозяйства выходит на новый уровень: интеграция информационных систем "Зерно" и "Семеноводство" стало настоящим прорывом для отрасли. Об этом рассказала в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, итоги 2025 года наглядно показали, что современные технологии упрощают жизнь аграриям, делают путь продукции прозрачным, а работу госорганов — быстрой и эффективной.

У нас введены две информационные системы: ФГИС "Зерно" и "Семеноводство". И мы можем на основании того большого количества данных, которые у нас уже сформируются по итогам, например, этого сезона, посмотреть, как наши сорта и гибриды выглядят в общем рейтинге всех сортов и гибридов по соответствующей культуре. И конечно, на основании этого будут поставлены дополнительные задачи нашим разработчикам рассказала Лут

Ранее Лут сообщила, что Россия заключает соглашения со странами-партнерами для проведения совместных экологических испытаний сельхозкультур и выведения новых сортов.