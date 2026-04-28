Профессор Хомяков: посевная кампания в Центральной России еще не закончилась Профессор Хомяков рассказал о ходе посевной кампании в Центральной России

Москва28 апр Вести.В южных регионах России посев зерновых культур уже завершен, в центральной части страны посевная кампания проведена наполовину. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал профессор МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Хомяков.

Он обратил внимание, что заморозки в Центральной России могут позитивно сказаться на почве – дополнительная влага "накапливается и потом формируется более высокий урожай".

В южных регионах посев в основном зерновых культур завершен. Осталась посадка картофеля, овощных культур, где-то это кукуруза. А в нашей зоне мы ещё фактически находимся в середине посевной кампании сказал Хомяков

Ранее Хомяков сообщил, что после 30 апреля в Центральной России температура воздуха повысится и будет солнечно.