Патрушев: посевная кампания почти завершена, приступили к сборке урожая зерна

Патрушев заявил, что посевная кампания в России практически завершена Патрушев: посевная кампания почти завершена, приступили к сборке урожая зерна

Москва28 июн Вести.Посевная кампания в РФ практически завершена, но давать прогнозы по урожаю зерна пока рано. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Патрушев в беседе с ТАСС.

Прогнозы давать пока рано, к уборке недавно приступили, ожидания хорошие отметил Патрушев

Он уточнил, что дальше будет видно, какие прогнозы. По его словам, экспорт зерна в будущем сезоне будет напрямую зависеть от объема собранного урожая.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил ИС "Вести", что перед Россией открываются огромные перспективы на мировом рынке зерна.