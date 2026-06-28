Москва28 июнВести.Посевная кампания в РФ практически завершена, но давать прогнозы по урожаю зерна пока рано. Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Патрушев в беседе с ТАСС.
Прогнозы давать пока рано, к уборке недавно приступили, ожидания хорошиеотметил Патрушев
Он уточнил, что дальше будет видно, какие прогнозы. По его словам, экспорт зерна в будущем сезоне будет напрямую зависеть от объема собранного урожая.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил ИС "Вести", что перед Россией открываются огромные перспективы на мировом рынке зерна.