В Минсельхозе заявили о необходимости минимизировать затраты при уборке урожая Замминистра Разин: в РФ необходимо минимизировать расходы при уборке урожая

Москва5 мая Вести.В России необходимо повышать точность и качество обработки полей, а также минимизировать затраты при уборке урожая. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Техника и автоматизированные системы управления являются одним из направлений агротехнологического проекта Министерства сельского хозяйства, отмечают в ведомстве.

Этот блок у нас делится на две составляющие: первое – все, что связано с самоходной техникой, вопросами автоматизации, роботизации. Понимаем, что нам необходимо повышать точность и качество обработки наших полей, минимизировать затраты при уборке урожая. И в этом нам, конечно, помогают средства автоматизации. Уже есть определенные разработки, в том числе и отечественных производителей. Есть у нас уже отечественные поставщики необходимого оборудования, в первую очередь, элементов автопилотирования сказал Разин

Ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ заявил, что аграрии делают выбор в пользу отечественных семян.