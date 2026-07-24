Москва24 июл Вести.Антициклон подарит сухую и жаркую погоду жителям Поволжья, пока запад России, часть Сибири и Черноземье поливают дожди. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, на юго-востоке Центрального района и Черноземья местами выпадет более 20 миллиметров осадков.

Почти вся западная половина страны укрыта облаками. На востоке Сибири тоже кружит циклон, который ранее несколько недель поливал дождями Урал, а в европейскую часть страны нагрянул новый атлантический вихрь. В результате сегодня практически везде будут идти дожди. И в этот раз мы ожидаем лишь один очаг ненастья – это юго-восток Центрального района и Черноземья. Местами за сутки может выпасть более 20 миллиметров осадков. Ливни снова могут сопровождаться градом и шквалистым ветром. Однако... по Предуралью и левобережью Волги протянулась полоса безоблачной погоды. Здесь расположился антициклон, который не дает собираться облакам, как следствие, в его области гораздо теплее, чем в остальных районах. Если, например, в центральной части Русской равнины в течение дня будет чуть за +20, то в среднем Поволжье солнце раскалит приземный слой атмосферы до +25 и выше, а на Нижней Волге будет вообще за +30, и это только начало