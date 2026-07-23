Заводченков: основные облачные массивы сконцентрированы на юге и севере России Заводченков назвал регионы России, где ожидается облачная погода

Москва23 июл Вести.Основные массивы облачности сконцентрированы в нескольких зонах: на севере, востоке Центральной России и на юге. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он сообщил, что в ближайшие дни Русская равнина останется во власти атмосферных фронтов.

При этом циклоны над Атлантикой тоже образуются, но они не могут пробиться в область высокого давления, поэтому огибают ее по северо-восточной периферии, быстро достигают нашей территории. И выливаются в единую обширную циклоническую систему. В ближайшие трое суток Русская равнина останется во власти атмосферных фронтов. Основные массивы облачности будут концентрироваться в двух зонах. Первая — все тот же север и восток Центрального района; вторая — южные области: Кавказ, Крым и Приазовье спрогнозировал метеоролог

Также он добавил, что атмосферный режим будет очень разный.

На севере из-за затока прохладных воздушных масс прохладно по меркам июля. На арктическом побережье сегодня ниже +15, в средней полосе чуть выше +20, но чем южнее, тем теплее. В субтропические широты европейской России пробиваются отголоски европейской жары, поэтому здесь показания термометров близки к норме, местами даже превышают ее сообщил Заводченков

Он отметил, что Нижний Новгород окажется в эпицентре дождей.

Нижний Новгород находится в стороне от основного похолодания, зато почти в самом эпицентре дождей. В этом городе до конца недели +22…+25, что близко к климатической норме, но каждый день будут отмечаться небольшие ливни с пиком интенсивности в пятницу-субботу сказал синоптик

На юге России же, по его словам, ожидается жара.

В Краснодаре до начала следующей недели от +27…+31, однако и здесь не обойдется без грозовых дождей. Они усилятся в выходные и принесут суммарно порядка 25 мм влаги дополнил свою мысль специалист

Ранее сообщалось, что в российской столице к началу выходных воздух начнет прогреваться. Согласно прогнозу Заводченкова, в четверг температура еще будет немного ниже средних многолетних значений.