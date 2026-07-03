Заводченков: наиболее интенсивные ливни ожидаются на Верхней Волге Заводченков спрогнозировал интенсивные ливни на Верхней Волге

Москва3 июл Вести.Наиболее интенсивные ливни ожидаются на Верхней Волге, в Центральном регионе и Черноземье. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Метеоролог отметил, что на пик ненастье выйдет в выходные.

Фронтальная облачность и тучи циклона сольются в единый массив, и накроют почти всю территорию Европейской России, вне зоны дождей останутся только Среднее Поволжье и Север. А наиболее интенсивные ливни ожидаются на Верхней Волге, в Центральном регионе и Черноземье, здесь местами за 2 суток выльется свыше 20-30 мм влаги сообщил Заводченков

Также синоптик заявил, что в эпицентре стихии окажется Липецк. Где к исходу воскресенья выпадет 38 мм осадков.

Столько обычно собирается в сумме за три июльские недели. Немного слабее будут ливни в Нижнем Новгороде, Владимире и Воронеже, сюда циклон принесет свыше 30...40 % месячного объема дождевой воды. Поэтому подтопления в этой части Русской равнины весьма вероятны добавил метеоролог

К воскресенью в области жаркой погоды останутся только Урал, Поволжье и южные регионы Европейской России.

Здесь термометры покажут до +27...+32, а местами в Заволжье зной ожидается еще на несколько градусов сильнее. А вот на западе и северо-западе Русской равнины из-за плотной облачности воздух станет быстро остывать, и температурный режим окажется даже прохладнее климата - днем не выше +18...+23 дополнил свой прогноз синоптик

Ливневые дожди затронут в предстоящие выходные и в Москве. По словам Заводченкова, в столице выпадет до трети месячной нормы осадков. Вместе с ними пойдет на спад и температура воздуха.