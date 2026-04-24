На Кубани и юге Центральной России ожидаются сильные ливни

Москва24 апр Вести.В пятницу, 24 апреля, самые сильные ливни пройдут на юге Центральной России, севере и востоке Черноземья, на Кубани и на юге Урала. Об этом заявил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

На Кольском полуострове ожидается снег, отметил синоптик.

В пятницу синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным ненастным североатлантическим циклоном, в тыл которому через северо-запад и запад будет проникать арктический воздух говорится в сообщении

В московском регионе ожидается облачная погода. Днем температура может подняться до +8 градусов.